Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 12 | 30

Viabilità DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E' PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L'OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO NELL'AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. E RICORDIAMO CHE DA OGGI E FINO A LUNEDI' 27 GENNAIO, A Roma ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU' INQUINANTI ALL'INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0" ED "EURO 1", E AGLI AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL EURO 0,1, E 2; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E' TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

