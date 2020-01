Traffico Roma del 25-01-2020 ore 13:30 (Di sabato 25 gennaio 2020) ANCORA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE VIA BRUNO MOLAJOLI TRA VIA FAUSTO ZONARO E VIA FRANCO GENTILINI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA BELMONTE IN SABINA. E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA E DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. IL CORTEO E’ PARTITO DA PIAZZA DEI GIURECONSULTI PER ARRIVARE IN PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA SINO ALLE ORE 13. NEL POMERIGGIO , ALLA PRESENZA DI PAPA FRANCESCO, CELEBRAZIONE DEI VESPRI NELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA. DALLE 16 CHIUSA VIALE SAN PAOLO DA VIALE FERDINANDO BALDELLI A LUNGOTEVERE SAN PAOLO. POSSIBILI DEVIAZIONI X LE LINEE BUS DI ZONA. SEMPRE NEL POMERIGGIO ALLE ORE 15.00 UN’ ALTRA MANIFESTAZIONE E’ PREVISTA IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI , POSSIBILI DIFFICOLTA’ AL Traffico SINO ALLE ORE 19.00. NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’ INQUINATI OGGI, ... romadailynews

