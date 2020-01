Torino, decisione presa dopo lo 0-7 con l’Atalanta: la squadra va in ritiro (Di domenica 26 gennaio 2020) Torino, decisione presa dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta: la squadra andrà in ritiro in vista della gara contro il Milan (dal nostro inviato) – L’Atalanta segna un solco nella stagione del Torino: peggior sconfitta casalinga della storia dei granata, con una decisione drastica presa dalla società. Il Torino, infatti, da stasera andrà in ritiro in vista della gara contro il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia: momento delicato per i granata, forse il più difficile della gestione di Walter Mazzarri. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

