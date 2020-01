Testa a testa in Emilia-Romagna Bonaccini-Borgonzoni. Ma si vota su Salvini. Regionali trasformate in referendum Il Capitano cerca la spallata a Conte (Di sabato 25 gennaio 2020) Si è chiusa ieri la campagna elettorale per le elezioni Regionali in Emilia Romagna, competizione mai come in questo caso polarizzata su due figure chiave. Da una parte Matteo Salvini che con la sua presenza costante e le sue trovate mediatiche – ultima in ordine di tempo quella di improvvisarsi sceriffo anti droga – ha di fatto oscurato la candidata ufficiale Lucia Borgonzoni, e dall’altra il candidato dem, il governatore uscente Stefano Bonaccini, determinando di fatto un bipolarismo “spinto” e marginalizzando gli altri aspiranti presidenti, in tutto sette, fra cui il pentastellato Simone Benini, il cui comizio di chiusura ieri a Cesena ha rappresentato la prima uscita pubblica ufficiale per il nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, subentrato nel ruolo a Luigi Di Maio, che giovedì, il giorno dopo il sofferto l’addio alla leadership ha tenuto un comizio nel centro ... lanotiziagiornale

