Striscione contro Zaniolo: “i tifosi laziali hanno subito di peggio negli anni” (Di sabato 25 gennaio 2020) Roma si è svegliata con una notizia shock, lo Striscione bruttissimo contro Zaniolo, (“Zoppo de Roma”), costretto a saltare il derby a causa di un bruttissimo infortunio. Non sono mancate le reazioni nelle ultime ore, alcune molto pesanti. “Vi sentite meglio adesso? Vi sentite piu’ forti, piu’ grandi, piu’ intelligenti? Buon per voi. A me fate schifo invece. E mi fate schifo non in quanto laziali ma in quanto esseri umani, individui con cui purtroppo condivido l’appartenenza alla specie. Non si tratta di Roma e Lazio, quello che e’ stato scritto stanotte fuori Trigoria va ben oltre”. E’ il messaggio su facebook diChiara Rocca, figlia dell’ex calciatore Francesco risponde ai tifosi laziali. “E’ la prova senza eguali di quanto sia malata la societa’ di oggi che riesce a trasformare anche un gioco ... calcioweb.eu

