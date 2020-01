Serie B, il Benevento vince ancora: Cittadella ko 2-1, decide un gol di Maggio (Di sabato 25 gennaio 2020) Con un gol di Christian Maggio, ex giocatore della nazionale e capitano del Napoli, il Benevento ha piegato 2-1 il Cittadella. Ko interno del Pordenone, che si è fatto sorprendere dal Pescara, guidato per la prima volta da Legrottaglie. Pareggi in Pisa-Juve Stabia e Entella-Cremonese, domenica grossa chance per il Crotone, che vincendo salirebbe al secondo posto. fanpage

