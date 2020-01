Non è lo Z Flip il Samsung Galaxy Fold 2: le ultime ipotesi (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Samsung Galaxy Z Flip potrebbe non corrispondere al Samsung Galaxy Fold 2, che si identificherebbe, nel caso, con tutt'un altro dispositivo. Come riportato su Twitter da Max Weinbach, la seconda edizione dello smartphone pieghevole del colosso di Seul sarebbe in programma per la seconda metà dell'anno. Ancora non sappiamo quale potrebbe essere il nome del Samsung Galaxy Fold 2, che a questo punto è lecito pensare un altro genere di dispositivo rispetto al Samsung Galaxy Z Flip, anch'esso pieghevole, ma contraddistinto da un design a conchiglia (un po' come il Motorola Razr 2019). Quanto al Samsung Galaxy Fold 2, c'è da dire che si tratterà di un device top di gamma: Weinbach ha parlato di uno schermo da 8 pollici con vetro 'Ultra Thin Glass', del processore Snapdragon 865 di Qualcomm, del supporto alla connettività di rete 5G, di un comparto fotografico da 108MP e del supporto ... optimaitalia

