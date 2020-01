LIVE Venezia-Virtus Bologna 71-83, Serie A basket 2020 in DIRETTA: con un gran secondo tempo la Segafredo espugna il Taliercio e allunga su Sassari (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 I numeri finali, Venezia: 8/12 in lunetta, 15/28 da 2 e 11/34 da 3. Bologna: 15/26 i liberi, 25/41 da 2 e 6/21 dall’arco. Top scorer, REYER: Bramos 21 punti. Virtus: Hunter 17 punti (in soli sedici minuti) e 16 per Milos Teodosic. 22.25 Si chiude dunque con una vittoria in doppia cifra per la Virtus Bologna di Sasha Djordjevic che è la terza squadra ad espugnare il Taliercio di Venezia-Mestre in stagione. Le V Nere allungano dunque in classifica sulla Dinamo Sassari che ha perso 87-90 la sfida interna con Trento. 85-73 invece il risultato finale di Reggiana-Cantù. FINISCE LA PARTITA! LA Virtus ESPUGNA IL TALIERCIO! 71-83 50% Hunter a cronometro fermo. Ultimi 44 secondi da giocare, fallo di Andrea De Nicolao che manda Vince Hunter in lunetta. 71-82 TRIPLA di De Nicolao sullo scadere dei 24, time-out chiamato da coach ... oasport

