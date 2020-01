Le novità sul coronavirus

Ecco un’anteprima delle grosse novità in arrivo sull’App Google : L'App Google integrerà una modalità incognito con browser integrato e le azioni rapide all'interno dell'app L'articolo Ecco un’anteprima delle grosse novità in arrivo sull’App Google proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Video | tutte le novità di febbraio sulla piattaforma : Annunciate ufficialmente tutte le novità in arrivo nel catalogo di Amazon Prime Video durante il mese di febbraio. Tra le nuove produzioni originali da tenere d’occhio: la serie tv Hunters con Al Pacino e il film Honey Boy con Shia LaBeouf. Nel catalogo di Amazon si aggiungono anche la recente serie tv Counterpart e classici […] L'articolo Amazon Prime Video | tutte le novità di febbraio sulla piattaforma proviene da www.meteoweek.com.

Tasse sulla casa : IMU - TASI e le ultime novità : La gestione di una casa implica il pagamento di alcune Tasse, fra le quali certamente hanno un posto di primo piano l’IMU e la TASI. Sono Tasse che gravano sugli immobili anche in maniera indipendente rispetto alla destinazione che se ne fa. Ma che cosa sono esattamente queste Tasse che si pagano sulla casa? Cos’è l’IMU e cos’è la TASI? Spesso si può rischiare di fare confusione, se non si ha una chiara consapevolezza sull’argomento. Tra l’altro ...

The Good Doctor 3 debutta a San Valentino su Rai2? Le novità sulla programmazione : The Good Doctor 3 si prepara a sbarcare su Rai2? Sembra che l'attesa sia finita e che proprio il giorno di San Valentino il pubblico italiano avrà modo di conoscere e seguire la storia di Shaun (interpretato da Freddie Highmore) nei nuovi episodi che compongono la terza stagione attualmente in onda negli Usa. Messo da parte il tumore del suo mentore, il dr Glassman, sembra proprio che The Good Doctor 3 andrà a scavare in quelli che sono i ...

Eriksen Juventus - la novità importante sul danese arriva dalla Rai : Eriksen Juventus – La sessione invernale di calciomercato volge al termine e dopo l’acquisto di Dejan Kulusevski, i bianconeri sembrano aver chiuso i battenti col mercato in entrata. Si pensa a trovare una sistemazione agli esuberi ed agli scontenti presenti in rosa. Sulla lista dei possibili partenti, rimane sempre il nome del tedesco Emre Can, per il quale al momento non è ancora stata trovata una sistemazione. Eriksen Juventus, la ...

Ida e Riccardo - ancora litigi : a Uomini e Donne interviene Maria - novità sulla coppia : Riccardo Guarnieri e Ida Platano ospiti di Uomini e Donne Over Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati ospitati da Maria De Filippi a Uomini e Donne e hanno raccontato come sta andando la loro storia d’amore. Va tutto a meraviglia per la coppia d’innamorati, e a dimostrarlo sono le tante immagini mostrate in studio […] L'articolo Ida e Riccardo, ancora litigi: a Uomini e Donne interviene Maria, novità sulla coppia proviene ...

Sega lancia 'Sonic 2020' - un'iniziativa che prevede annunci e novità sul porcospino blu ogni mese per tutto l'anno : Il 2020 si appresta ad essere un anno molto interessante per i numerosi fan del celebre Sonic!Sega, infatti, ha lanciato il progetto "Sonic 2020″, una nuova iniziativa per annunciare varie nuove informazioni e piani relativi a Sonic the Hedeghog il 20° giorno di ogni mese del 2020.La prima notizia è l'annuncio del progetto Sonic 2020 stesso. Sega ha anche pubblicato la grafica principale sotto forma di sfondi per PC e smartphone, nonché ...

Ugolini (Sky) : Napoli-Fiorentina - novità sulla posizioni - Luperto gioca a sinistra : Prima di ritorno per Napoli-Fiorentina che si affrontarono nella prima di stagione con un campionato che si presentava diverso da quello che è stato per il Napoli. L’inviato di Sky Massimo Ugolini ha parlato della gara che sta per iniziare al San Paolo «Ieri si espresso in maniera chiara Gattuso in conferenza parlando di partita fondamentale, Il Napoli cerca la svolta, la prima vittoria del campionato al San Paolo. Di fronte ci sarà ...

Isee 2020 : cosa sapere - novità e istruzioni sulla compilazione : L’Isee, acronimo di Indicatore della situazione economica equivalente, ha subito una profonda rivisitazione per effetto del Dpcm n. 159 del 5 dicembre 2013 (cd. “Riforma Isee”) e serve principalmente per determinare la situazione economica delle famiglie. In sostanza, si tratta di un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare, al fine di stabilire se si ha diritto o meno a una determinata ...

Fulvio e Federica di un ‘Matrimonio a prima vista’ : la novità sulla coppia : È passato quasi un anno dalle registrazioni dell’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista” e c’è una novità che riguarda una delle coppie. Poco tempo fa avevamo raccontato come Luca e Cecilia, l’unica coppia che nell’ultima puntata della stagione aveva deciso di continuare a rimanere sposata, è scoppiata. “Quando è arrivato il momento di organizzarci Luca si è tirato indietro – aveva spiegato lei – Lui è venuto a Roma, doveva rimanere ...

Trono Over - Ida Platano e Riccardo Guarnieri : novità Sulle Nozze! : La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne prosegue a gonfie vele. I due hanno deciso di viversi la loro storia lontani dalle telecamere ed hanno quindi lasciato il Trono Over. Tuttavia adesso, per i fan della coppia, potrebbero esserci delle Novità Sulle loro nozze. Ecco tutti i dettagli. I tempi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che litigavano a Uomini e Donne sembrano essere molto lontani. I due ormai si ...

Consulta - la Cartabia apre agli ‘amici della Corte’. Una novità nella tutela della Costituzione : L’inizio di questo 2020 ci ha portato un’importante innovazione che riguarda la tutela della nostra Costituzione. La nuova presidente della Corte Costituzionale – la prima donna nella storia d’Italia a ricoprire tale ruolo – ha introdotto alcune modifiche nel regolamento della Consulta che segnano in qualche modo una rivoluzione nei procedimenti dell’organismo deputato a proteggere il dettato costituzionale. La giudice Marta Cartabia ha infatti ...

Le novità sul caso di Bibbiano e un ultimatum a Teheran sul nucleare : DALL'ITALIA Chiuse le indagini preliminiari sugli affidi in Val d’Enza. L’inchiesta, ribattezzata “Angeli e demoni”, vede indagate 26 persone per complessivi 108 capi d’imputazione. Tra queste il sindaco di Bibbiano, a cui la Cassazione aveva concesso la libertà annullando “per insussistenza di el

Festival di Sanremo : tutte le novità sulla 70esima edizione : Di questi momenti le ultime novità sulla ventura 70esima edizione del Festival di Sanremo. novità che filtrano direttamente dalla conferenza stampa avvenuta al Teatro dell’Opera del Casinò. Presente in sala, ad annunciare tutte le novità del suo Festival, il direttore artistico e conduttore, Amadeus. Festival di Sanremo: al fianco di Amadeus le 5 donne dell’Ariston Tanta attesa per la conferenza stampa che si sta tenendo in questi ...