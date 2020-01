Il Mattino – Sarri agli amici: «Mi contesteranno e mi insulteranno, ma non lo merito» (Di sabato 25 gennaio 2020) Non sarà facile il ritorno al San Paolo da allenatore della Juve per Maurizio Sarri, lui stesso ci ha tenuto a precisarlo in questi giorni. Sa che non dovrà aspettarsi il calore e gli striscioni a cui era abituato ogni domenica e che probabilmente ci saranno fischi per lui. Ci pensa spesso, come scrive oggi il Mattino, anche se ha confessato agli amici di sapere di non meritarseli “In questi giorni che precedono il suo ritorno in quella che per tre anni è stata casa sua, lui non ha potuto non pensarci. «Mi contesteranno e mi insulteranno, ma non lo merito», confida a chi gli sta vicino. Da nemico sulla panchina della Juventus, Maurizio non si aspetta nessun omaggio. La cosa lo rattrista, ma non può farci nulla. Neppure da quelle curve che mostrarono lo striscione «Maurizio, uno di noi». Lo sa Sarri che non è tanto il suo addio da Napoli che la gente non gli perdona: è ... ilnapolista

