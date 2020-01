Grande Fratello VIP: Barbara Alberti pronta a ritirarsi? Non vuole fare le nomination (Di sabato 25 gennaio 2020) Tragedia notturna durante la diretta del 24 gennaio 2020 del Grande Fratello VIP 4. Oramai a mezzanotte inoltrata, Alfonso Signorini ha chiesto alle donne della casa di prendere parte a delle nomination palesi da fare nella solita stanza apposita con il tavolo e le carte con i volti dei concorrenti. Tutte le concorrenti hanno iniziato facendo i loro nomi fino a quando Barbara Alberti ha deciso di interrompere la sfilza di voti con una protesta. La scrittrice ha iniziato a lamentarsi del fatto che non si sente a suo agio a fare le nomination e che, arrivati a quel punto, preferiva non fare alcun nome e di ritirarsi dal programma. Una idea spiazzante che ha visto Alfonso Signorini fare il diavolo a quattro per cercare di far ragionare la sua concorrente. Grande Fratello VIP: Barbara Alberti pronta a ritirarsi? “Non riesco a percepirlo come gioco” – ha subito ... ultimenotizieflash

