Ghostbusters: Legacy, Finn Wolfhard assicura: “Ci sarà da ridere in ogni scena” (Di domenica 26 gennaio 2020) Finn Wolfhard, uno dei giovani interpreti di Ghostbusters: Legacy, e star di Stranger Things, ha affermato che il film farà molto ridere. Finn Wolfhard, uno dei giovani interpreti di Ghostbusters: Legacy, ha affermato che il film farà molto , e che l'assenza generale di gag nel primo trailer, uscito a dicembre, era una cosa voluta. Intervistato al riguarda dall'Hollywood Reporter, l'attore di Stranger Things ha affermato che il trailer in questione omette, per esplicito volere degli autori, molte cose, tra cui una buona fetta dello humour. "Nel trailer ne vedete poco, ma è un film di Ghostbusters, fa molto ridere", ha detto l'attore. "Ci sono elementi comici in ogni scena. Non vedo l'ora che il pubblico scopra questo aspetto." Ghostbusters: 10 cose ... movieplayer

