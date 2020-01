Escape From Tarkov, scopriamo di più sullo sparatutto più seguito del momento (Di sabato 25 gennaio 2020) Nell’ultima settimana del 2019, un videogioco di quasi 3 anni, chiamato Escape From Tarkov, è salito in cima alla classifica di Twitch. Ha superato nomi come League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds e persino Fortnite, dibentando così il titolo più visto sulla piattaforma di streaming di giochi più popolare al mondo. Allora, di cosa tratta questo gioco? Perché ci è voluto così tanto tempo per capirlo? E perché il team di sviluppatori dietro, un gruppo con sede in Russia chiamato Battlestate Games, è diventato così controverso? UN sparatutto HARDCORE DI SOPRAVVIVENZA… Escape From Tarkov (EFT in breve) è stato introdotto nel mondo tramite Twitch stream alla fine di maggio 2016. Al suo interno, il gioco è uno sparatutto tattico hardcore in prima persona. Gli sviluppatori sono orgogliosi della balistica del gioco, modellando cose come i rimbalzi e la ... nonsolo.tv

