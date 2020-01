Coronavirus, il Codacons: “Sconsigliare i viaggi in tutta la Cina” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Tutti coloro che hanno programmato viaggi in Cina per le prossime settimane, possono ottenere il rimborso integrale di biglietti aerei, hotel e pacchetti vacanza senza alcuna penale a loro carico”. Lo afferma il Codacons, dopo la grave situazione determinatasi a seguito dei casi di contagi da Coronavirus. “L’emergenza sanitaria in Cina rappresenta una situazione di forza maggiore che giustifica l’annullamento di un viaggio acquistato prima che scattasse l’allarme per possibili contagi – spiega il presidente Carlo Rienzi – La Corte di Cassazione, per situazioni analoghe, ha stabilito che eventi che incidono negativamente sulla sicurezza di un soggiorno o sullo scopo di piacere di una vacanza comportano l’estinzione del contratto, senza alcuna penale a carico del consumatore acquirente. Per tale motivo offriremo da oggi ... meteoweb.eu

