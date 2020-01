Coronavirus, falso allarme a Napoli: “è semplice influenza” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il ministero della Salute, dopo le voci circolate in mattinata su un possibile caso di infezione da 2019-nCov a Napoli, precisa che si tratta di una semplice influenza AH3. Questa mattina si era temuto che il virus potesse essere giunto anche a Napoli, infatti, una di 63 anni giunta dallo Sri Lanka con febbre alta e gravi problemi respiratori è stata ricoverata in isolamento all’ospedale Cotugno. Chiarito poi che si tratta solo di una semplice influenza l’allarme è rientrato. E’ il terzo caso di allarmismo, dopo quello di Bari e di Parma, fortunatamente il virus non è giunto in Italia. La notizia aveva generato non poche preoccupazioni. In Cina infatti, il numero delle vittime da Coronavirus è salito a 41. I casi accertati nel Paese sono 1.300 e il contagio è arrivato in Europa con tre pazienti conclamati in ... anteprima24

