Conferenza stampa Gattuso: «Con la Juve per la continuità. Sarri…» (Di sabato 25 gennaio 2020) Conferenza stampa Gattuso, ecco le parole dell’allenatore del Napoli in vista della partita di domani sera contro la Juventus Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la gara di domani contro la Juve. Ecco le parole del tecnico partenopeo: NAPOLI-Juve – «Rappresenta tanto, dare continuità alla gara con la Lazio. Giochiamo con una squadra che ti fa venire il mal di testa, crea tanto, ha tanti campioni, che negli ultimi 3-4 mesi ha la mano dell’allenatore, palleggia bene, la coperta è corta perché devi capire cosa puoi lasciare alla loro qualità. Ci saranno tanti tifosi, dobbiamo provare a fare una grande gara». ASSENTI – «Speriamo di avere a disposizione Maksimovic domani, speriamo di portarlo in panchina. Koulibaly ha fatto un lavoro sulla linea difensiva, speriamo torni settimana prossima. Mertens sta un po’ ... calcionews24

