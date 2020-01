Commercio estero: Di Stefano, ‘dati ottimi, riforme eccellenti’ (2) (Di sabato 25 gennaio 2020) (Adnkronos) – Di Stefano illustra i stanziamenti sul piano delle politiche promozionali e delle agevolazioni all’export per il 2020. In particolare, sottolinea, è stato: “prorogato il credito d’imposta (fino a 60.000″¬ su un fondo ad esaurimento da 10 milioni di euro) per le spese volte all’internazionalizzazione delle PMI, come quelle per la partecipazione a fiere ed esposizioni nazionali e internazionali; rifinanziato il Piano Straordinario Made in Italy, che è stato finalmente messo a regime e dispone di 120 milioni di euro per il 2020; rifinanziato per 50 milioni di euro il Fondo Simest ‘394/81″, utilizzato in gran parte per erogare crediti agevolati alle pmi che internazionalizzano la loro attività; rafforzata la dotazione di personale per l’Agenzia per il Commercio estero Ice a sostegno delle imprese esportatrici; ... calcioweb.eu

