Centro Meteo Americano: Febbraio un prosieguo di Gennaio? Ipotesi (Di sabato 25 gennaio 2020) Gennaio 2020 è oramai senza alcun dubbio un mese con un Meteo veramente poco invernale: i nostri lettori avranno letto i numerosi articoli che abbiamo proposto circa le pesantissime anomalie di questo bizzarro mise.Oltretutto, noi autori abbiamo anche proposto delle cartine Meteo a lungo e lunghissimo termine, certamente non campate per aria, bensì prese da autorevoli enti scientifici. Oggi Vi proponiamo le anomalie previste secondo un Centro Americano, in particolare il CFSv2 della NOAA, un potentissimo modello che si occupa di tendenze a lunghissimo termine, ovviamente con un possibile margine di errore, anche in gente in alcune occasioni. Come si può notare, secondo l'autorevole modello Americano il Meteo del mese di Febbraio sarebbe un prosieguo di quello di Gennaio, con altissime anomalie alle elevate latitudini e moderate anomalie anche sul nostro paese. Ma che ... meteogiornale

EmanueleAnsel : Centro Meteo italiano: METEO - CAMBIA TUTTO, maltempo in arrivo in ITALIA: vediamo le zone più colpite.… - lucaciceroni : Previsioni meteo 25 gennaio: maltempo al Centro-Nord, variabile al Sud - zazoomnews : Previsioni meteo 25 gennaio: maltempo al Centro-Nord, variabile al Sud -