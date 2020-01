Bimba muore durante il parto alla Triolo Zancla e la Prucura apre un’inchiesta (Di sabato 25 gennaio 2020) Un’altra tragedia si è consumata alla clinica Triolo Zancla di Palermo dove è morta una bambina mentre stava per essere messa alla luce. Qualcosa è andato storto durante in travaglio, il cuore della Bimba ha smesso di battere ed è morta. La mamma è una donna di 40 anni ed era alla quarta gravidanza. La donna stava partorendo all’interno della clinica Triolo Zancla ma il battito del cuore della piccola si è fermato. E’ stato tentato anche il taglio cesareo ma per la piccola non c’è stato nulla da fare: era morta. I genitori della piccola hanno sporto denuncia ed è arrivata la Polizia per interrogare tutti gli interessati, tra medici e parenti. La Procura di Palermo ha disposto il sequestro della cartella clinica della paziente e l’autopsia sul corpicino della bambina. Saranno i giudici a dover appurare le eventuali responsabilità sul decesso della ... direttasicilia

ValeDiChiara94 : @DePh3nix @Giuliallei @matteosalvinimi Non hai nome, cognome, foto. Più fake di così si muore. E invece dimmi... Ch… - blogsicilia : Tragedia alla clinica Triolo Zancla, muore una bimba durante il parto - -