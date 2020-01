Beppe Grillo ringrazia Di Maio: “Per aspera ad astra” (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo due giorni dalle dimissioni di Luigi Di Maio, arriva il commento di Beppe Grillo su un post di Facebook: “Per aspera ad astra. Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori». Quello di Grillo è un ringraziamento sentito, in cui si continua ad evincere un ruolo da protagonista all’interno del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Beppe Grillo ringrazia Di Maio Il ringraziamento di Grillo cela al suo interno anche un retroscena: dopo l’annunciazione delle dimissioni di Di Maio, Beppe Grillo si era dichiarato contrario, il primo capo politico del Movimento 5 Stelle infatti non voleva che il suo successore abbandonasse il ruolo che gli era stato assegnato, anche se inizialmente aveva dato il suo assenso. Tra i due comunque non si è verificato nessuno scontro, entrambi ... notizie

