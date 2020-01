Beppe Grillo annulla il tour “Terrapiattista” per un lieve problema di salute (Di sabato 25 gennaio 2020) Aveva suscitato polemiche, lo scorso anno, l’annuncio da parte di Beppe Grillo di voler partecipare al congresso dei terrapiattisti di Palermo. Alla fine il comico non si presentò, ma se ne parlò così tanto che Grillo a mesi di distanza decise di chiamare “Terrapiattista” il suo prossimo tour che doveva partire a febbraio. tour però che Grillo è stato costretto ad annullare. «Ciao a tutti, devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour “Terrapiattista”, in partenza a febbraio», scrive Grillo su Facebook. Il motivo della decisione sarebbe un lieve problema di salute per cui il fondatore del M5s dovrà sottoporsi a un’operazione. «Per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre a un intervento chirurgico e, ... open.online

beppe_grillo : PER ASPERA AD ASTRA Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e pe… - beppe_grillo : Cibi e bevande che consumiamo quotidianamente, dalla prima colazione alla cena, potrebbero essere contaminati da un… - Mov5Stelle : 'Per aspera ad astra. Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per quello che hai fatto per il MoVimento e… -