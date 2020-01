Avanti un altro, problema per Paolo Bonolis: “Ho dimenticato…” (Di sabato 25 gennaio 2020) Paolo Bonolis dimentica gli occhiali: problema ad Avanti un altro E’ stata una puntata decisamente divertente, quella andata in onda questa sera ad Avanti un altro, come di consueto prima dell’informazione di Canale 5. Dapprima Paolo Bonolis ha avuto modo di scherzare con diversi concorrenti del quiz, oltre al simpatico valletto di colore, per poi chiudere in bellezza offrendo uno spettacolo che avrà divertito senza dubbio i telespettatori che ogni sera lo seguono numerosi. Ogni sera in occasione del gioco finale Paolo Bonolis si cambia gli occhiali per leggere più agevolmente le domande al concorrente di turno; peccato che questa sera se li sia dimenticati. “Prima volta che mi succede di avere una dimenticanza” ha ammesso dopo aver chiesto al pubblico di prestargli un paio d’occhiali (“Questi so’ zozzi, però”, ha scherzato con chi ... lanostratv

