Arisa | Non voglio fare la tv del dolore | ma ho avuto un problema grosso in

Ha parlato di un problema personale, "molto grande", senza entrare nel dettaglio. Arisa, ospite del programma "Vieni da me", ha raccontato a Caterina Balivo il momento buio vissuto in famiglia: "Non voglio fare la tv del dolore, ma abbiamo avuto un problema grosso a casa, grosso, grosso, che fortunatamente si è stabilizzato. Un problema che ci ha messo a dura prova, però il Cielo ti dà gli strumenti per affrontare tutto". Arisa è molto legata alla sua famiglia, ha scelto il nome d'arte raggruppando le iniziali dei genitori e delle sorelle ed è nata e cresciuta in Basilicata. Una terra in cui, ha detto, si fa sempre molta fatica ad accettare le cose belle.Nel corso dell'intervista ha ricordato anche gli esordi sul palco di Sanremo con gli occhiali che poi sono diventati un suo segno distintivo:

