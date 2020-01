Serie A calcio in tv 24-26 gennaio: orari, calendario, programma, streaming Sky e DAZN (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Campionato di Serie A di calcio maschile si appresta a svolgere la propria ventunesima giornata nell’arco di una tre giorni di fuoco che andrà da venerdì 24 gennaio a domenica 26 gennaio 2020. Il turno si aprirà con il super anticipo del venerdì sera in cui il Milan di Zlatan Ibrahimovic andrà a caccia del quarto successo di fila tra Campionato e Coppa Italia sul campo del Brescia privo di Mario Balotelli, squalificato. Ben tre partite ci delizieranno sabato 25 gennaio con il primo anticipo che vedrà impegnati alle 15 Spal e Bologna. Gli altri due incontri saranno Fiorentina-Genoa alle 18 e Torino-Atalanta alle 20:45. Ad aprire il programma di domenica 26 sarà, alle 12:30, l’Inter di Antonio Conte che contro il Cagliari dovrà cercare di ripetere la partita di Coppa Italia di una settimana fa per allontanare tutti gli spettri che si sono presentati dopo il pareggio sul ... oasport

