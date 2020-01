Presa in giro per i Samsung Galaxy S8 e Note 8 aggiornabili ad Android 10? Basta scherzi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bisogna ritornare su una spinosa questione ovvero quella relativa all'aggiornamento Android 10 sui Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8. Per quanto, già a fine 2019, le speranze di vedere un nuovo grosso aggiornamento per i due ex top di gamma fossero estremamente flebili, un nuovo e (di certo) avventato riscontro di un operatore Samsung rischia di far nascere false speranza sul futuro software dei due telefoni. Giusto è dunque fare un nuovo punto della situazione, cercando soprattutto di non farsi prendere dall'entusiasmo. Non si scherza con i sentimenti dei possessori di Samsung Galaxy S8 e Note 8, nonostante tanti operatori del team di supporto del produttore sembrino averci preso gusto nell'ultimo periodo. Come pure avvenuto in passato, alcuni clienti hanno ottenuto, in risposta ai loro dubbi software, la conferma assoluta che proprio i due telefoni siano aggiornabili ad Android ... optimaitalia

trattovideo : RT @pbecchi: Guarda, guarda cosa si inventano a due giorni dal voto: il cuneo fiscale. Una presa in giro. Ma gli italiani non ci cascano pi… - prestia_fabio : RT @pbecchi: Guarda, guarda cosa si inventano a due giorni dal voto: il cuneo fiscale. Una presa in giro. Ma gli italiani non ci cascano pi… - andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Presa in giro per i #SamsungGalaxyS8 e Note 8 aggiornabili ad Android 10? Basta scherzi -