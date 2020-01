Omicidio Sacchi, a giudizio Anastasiya e altre 5 persone (Di venerdì 24 gennaio 2020) Omicidio Sacchi, a giudizio Anastasiya e altre 5 persone La Procura di Roma ha ottenuto il giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta sull’Omicidio di Luca Sacchi. Si tratta dei due autori materiali dell’aggressione, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, di Anastasia Klymenyk, fidanzata di Luca, e Giovanni Princi. Questi ultimi sono coinvolti nel segmento di indagine sul tentato acquisto di sostanza stupefacente. giudizio immediato anche per Marcello De Propris, accusato di concorso in Omicidio, e il padre Armando, accusato di detenzione di droga. Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, è morto la notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti a un pub nel quartiere Appio, a Roma, per un colpo di pistola alla testa. A processo in corte d’Assise anche la fidanzata della vittima, la 25enne modella e babysitter ucraina Anastasiya Kylemnyk. (notizia in ... tpi

