Licia Nunez, la fidanzata la lascia: “Sei andata oltre, non posso comprenderti più” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Barbara, la fidanzata di Licia Nunez, ha deciso di lasciarla tramite un post pubblicato su Instagram Si torna a parlare di Licia Nunez, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Fino a pochi giorni fa sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra la gieffina e la fidanzata Barbara, le cose sono però cambiate velocemente. Stanca del comportamento di Licia nella casa più spiata d’Italia, Barbara ha deciso di mettere fine alla loro relazione tramite un post pubblicato su Instagram. Queste le parole della Nunez: “Licia Nunez, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo ... nonsolo.tv

Unf_Tweet : La fidanzata di #licianunez decide di lasciarla e lo fa con una storia sui social...Se ne parlerà stasera al #gfvip… - Italia_Notizie : Gf Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata sui social: 'Sei andata oltre' - Federica_the : RT @Iperborea_: Praticamente la compagna di Licia Nunez l'ha lasciata in diretta come la Lecciso con Al Bano? #GFVIP -