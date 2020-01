Juventus, Raiola: «I tifosi devono sognare Pogba» (Di sabato 25 gennaio 2020) L’agente Raiola era presente allo stadio Rigamonti durante la sfida tra Brescia e Milan. Su Pogba: «I tifosi della Juventus sognino» L’agente Mino Raiola era presente allo stadio Rigamonti per assistere alla sfida tra Brescia e Milan, intervenendo sul futuro di Paul Pogba in ottica Juventus. «I tifosi della Juve devono sognare, se non lo fai sei morto. Io non lavoro nei sogni ma nel mondo vero e devo fare le scelte giuste per miei assistiti. Adesso non è il momento di dire quale sarà il futuro di Paul». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

