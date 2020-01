Incognite su dopo Di Maio, rischio conta a Stati generali 5stelle (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non e' stato ancora deciso chi sara' ora il capo delegazione pentastellato al governo: i ministri M5s, secondo quanto si apprende, saranno chiamati ad una votazione. L'orientamento prevalente e' quello di 'promuovere' il responsabile del Mise ma il nome di Patuanelli - scelta gradita al premier Conte e ai dem - non e' del tutto scontato, come invece appariva ieri pomeriggio. E anche l'organizzazione degli Stati generali del Movimento 5 stelle e' ancora al buio: non si sa ancora se e cosa si votera', non e' ancora certo se effettivamente si discutera' solo di proposte tematiche oppure anche di come si costituira' l'organismo di vertice. Insomma il dopo Di Maio e' ancora tutto da costruire, anche se il successore non avverra' di sicuro prima della kermesse. Con Di Maio che ai fedelissimi si e' limitato a dire che sono in molti a chiedergli di tornare in campo per riprendersi il Movimento. ... ilfogliettone

