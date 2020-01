Incidente per Giancarlo Magalli: macchina distrutta (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giancarlo Magalli è stato protagonista di un bruttissimo Incidente. Il conduttore de I Fatti Vostri si trovava a bordo della sua auto sulla Cassia, quando la sua auto si è scontrata con il guard rail. Incidente per Giancarlo Magalli Il conduttore si trovava a bordo della sua auto, una Smart quando, nel pomeriggio del 23 gennaio ha perso il controllo schiantandosi contro il guardrail. Magalli stava percorrendo la Cassia, l’auto è andata completamente distrutta nell’impatto, mentre il conduttore è miracolosamente uscito illeso. L'articolo Incidente per Giancarlo Magalli: macchina distrutta proviene da The Social Post. thesocialpost

