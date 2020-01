Garanzia Giovani Campania, assunzioni bloccate: la piattaforma web Anpal è ferma (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il portale Cliclavoro, utilizzato dalle Agenzie per il Lavoro e dai Centri per l'Impiego della Campania, non è stato aggiornato per Garanzia Giovani 2: le aziende non stanno assumento. Gli operatori: "Perdiamo 10 assunti al giorno". A rischio 220 milioni di fondi, vanno spesi entro dicembre o restituiti a Bruxelles. fanpage

