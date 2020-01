Galleria Toledo, arriva in esclusiva in Campania: “Il Quarto Vuoto” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tra i più grandi maestri del teatro contemporaneo, l’attore e regista Mamadou Dioume, storico artista della compagnia di Peter Brook, sarà a Napoli con lo spettacolo “Il Quarto Vuoto”, un viaggio esplorativo e di ricerca nell’animo umano, presentato in esclusiva in Campania al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo (Via Concezione a Montecalvario, 34) diretto da Laura Angiulli, venerdì 31 gennaio alle ore 20,30 con repliche sabato 1 febbraio alle ore 20,30 e domenica 2 febbraio alle ore 18 (Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro, under 35 10 euro). Lo spettacolo è prodotto da Teatro Hamlet, testo e regia di Gina Merulla. In scena con Dioume, Sabrina Biagioli, Massimo Secondi, Fabrizio Facchini e Andrea Lavagnino (voce narrante). La “prima” di venerdì ... anteprima24

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Galleria Toledo, 'Il Quarto Vuoto' con Mamadou Dioume, un viaggio nell’animo umano con l’attore di Peter B… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SPETTACOLI - Galleria Toledo, 'Il Quarto Vuoto' con Mamadou Dioume, un viaggio nell’animo umano con l’attore di Peter… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: SPETTACOLI - Galleria Toledo, 'Il Quarto Vuoto' con Mamadou Dioume, un viaggio nell’animo umano con l’attore di Peter… -