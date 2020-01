Cuneo fiscale 2020 in busta paga | Novità e cifre dopo l’ok al decreto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Via libera dal governo al nuovo decreto sul taglio del Cuneo fiscale 2020. Il beneficio toccherà le buste paga dei lavoratori dipendenti e scatterà a partire da luglio 2020. Il risparmio potrà arrivare fino a seicento euro per ogni lavoratore, per un costo complessivo di 3 miliardi. Diventeranno cinque nel 2021 Come annunciato nei mesi … L'articolo Cuneo fiscale 2020 in busta paga Novità e cifre dopo l’ok al decreto proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

