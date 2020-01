Brescia – Milan | Dove vedere l’anticipo delle 20:45 di venerdì 24 gennaio in diretta e streaming (Di venerdì 24 gennaio 2020) La seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A inizia con l’anticipo tra Brescia e Milan. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata il Brescia è riuscita a strappare un pareggio nello scontro casalingo contro il Cagliari, match conclusosi con il risultato di 2 – 2. Il Milan esce vittorioso in uno scontro all’ultimo sangue contro una tenace Udinese; alla fine i rossoneri sono riusciti a vincere con il risultato di 3 – 2. Il Brescia è riuscita a totalizzare solo due punti nelle ultime cinque partite e questo scontro difficile col Milan potrebbe peggiorare ulteriormente la sua posizione in classifica, al momento penultima. Le ultime due vittorie hanno dato speranza al Milan che dalla sua ottava posizione mira a conquistare aria più rarefatta. Dove vedere in diretta ... nonsolo.tv

