Assunta perché incinta, un caso contro la «norma» (Di venerdì 24 gennaio 2020) La storia prende talmente una via contraria rispetto a quello che accade di solito da finire sui giornali. In provincia di Pisa, a Bientina, una 33enne lavoratrice precaria era molto preoccupata nell'annunciare la gravidanza al datore di lavoro. Il suo timore era che il contratto in scadenza a marzo con la Cridav Italia, che si occupa di energie rinnovabili, non fosse rinnovato. Invece l'azienda l'ha Assunta a tempo indeterminato offrendole quindi anche le garanzie per la maternità. Al quotidiano Il Tirreno Davide Zaccaria, amministratore dell'azienda, ha spiegato di averle detto: «Sei Assunta. A tempo indeterminato. Vieni a lavorare fino a quando ti sarà possibile, poi goditi la maternità e torna in azienda quando sarai nel pieno della forma. Benvenuta nella nostra famiglia, ...

