Anticipazioni Un posto al sole settimana dal 3-7 febbraio: Giulia in trappola (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cosa succederà nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 3 al 7 febbraio 2020? Una delle grandi protagoniste sarà Giulia Poggi, che starà per finire nella trappola di Marcello. Andrea e Arianna invece si ritroveranno e passeranno una notte di vera passione. Un posto al sole Anticipazioni: Filippo si sente in colpa Nelle prossime puntate di Upas, Filippo continuerà a sentirsi in colpa con Serena, ma non sembra esserci possibilità di dialogo. Dopo una lieve ripresa, Bianca continua ad avere problemi a scuola. Franco e Angelo non sapranno più che cosa fare. Arianna e Andrea invece trascorreranno una notte d’amore. Nella puntata di martedì 4 febbraio Roberto, stanco di vedere Filippo depresso, decide di andare a parlare con Serena che, nel frattempo, si sarà avvicinata a Leonardo. Stando alle Anticipazioni di Un posto al sole delle prossima settimana, Marina avrà molti ... kontrokultura

