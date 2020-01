(Di venerdì 24 gennaio 2020) Serie A 2019/20 21a giornata le partite da venerdì a domenica: apre Brescia-Milan domenica il derby Roma – Lazio e la sfida Napoli – Juventus La Lazio per proseguire la sua striscia di vittorie in Serie A, con la Roma che da sfavorita prova il colpaccio nel derby nonostante gli infortuni, Sarri contro il suo recente passato per la prima volta a Napoli: questi i temi della 21a giornata di Serie A con 7 partite su Sky e 3 su DAZN (streaming e satellite su DAZN1). La giornata si apre venerdì 24 con Brescia – Milan, domenica sera alle 18 Roma – Lazio e alle 20:45 Napoli – Juventus. Venerdì 24 gennaio Serie A in tv e streaming ore 20.45 Brescia-Milan Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) telecronaca Riccardo Gentile; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Alessandro Alciato e Peppe Di Stefano ore 20.15 Sky ... dituttounpop

