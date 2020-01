16enne pugnala a morte madre e fratelli, poi va a scuola come se nulla fosse (Di venerdì 24 gennaio 2020) È stato arrestato nella mattina di ieri Landon Durham, 16 anni, accusato di aver pugnalato a morte la madre e i fratelli prima di uscire di casa per andare normalmente a scuola. Una tragedia improvvisa È accaduto a Munford, un paesino di meno di 2000 abitanti nella contea di Talladega, Alabama. Secondo Jimmy Kilgore, sceriffo della contea di Talladega, quando le autorità sono arrivate nella casa di Roy Lackey Lane, una stradina appena fuori dal paese, hanno trovato i corpi senza vita di Holli Christina Durham, 36 anni, e dei suoi figli gemelli Branson Durham e Baron Durham, entrambi 13enni. Secondo le prime indagini degli investigatori il sedicenne Landon avrebbe pugnalato a morte sua madre e i suoi fratelli gemelli alle 3 di mattina di martedì. Si ritiene che l’indagato sia poi tornato a dormire per alcune ore prima di andare regolarmente alla Munford High School la mattina ... thesocialpost

