Waze e Spotify: Le 10 canzoni più ascoltate dagli automobilisti di tutto il mondo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella classifica di Waze e Spotify spiccano “Señorita”, il tormentone spanglish di Daddy Yankee, Snow “Con Calma” e Ed Sheeran e Justin Bieber con “I Don’t Care”. Milano, 21 gennaio 2020 – Waze, la social navigation app gratuita utilizzata nel mondo da oltre 130 milioni di persone, e il famoso player di musica Spotify svelano la classifica delle 10 canzoni più ascoltate dagli automobilisti in tutto il mondo nel 2019. Grazie all’integrazione fra Waze e Spotify avvenuta nel 2017 e disponibile attraverso Waze Audio Player, gli automobilisti possono beneficiare di una soluzione ancora più semplice per ascoltare musica mentre sono in viaggio, mantenendo una guida sicura. LA TOP 3 DELLE canzoni PIÙ ascoltate In cima alla classifica globale di Waze e Spotify svetta “Señorita”, il singolo della coppia musicale più chiacchierata del momento: Camila Cabello ex concorrente di X Factor USA e ... 2anews

CorriereQ : Waze e Spotify rivelano la classifica delle canzoni più ascoltate nel 2019 dagli automobilisti di tutto il mondo… - SocialandTech : Quali sono le canzoni più ascoltate nel 2019 dagli automobilisti? - - Gazzettadmilano : Waze e Spotify rivelano la classifica delle canzoni più ascoltate nel 2019 dagli automobilisti di tutto il mondo.… -