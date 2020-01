Virus Cina: la trasmissione è passata dai pipistrelli ai serpenti fino all’uomo (Di giovedì 23 gennaio 2020) I casi di contagio sono saliti a 616, mentre le vittime sono ormai 25: il coronaVirus spaventa ancora la comunità internazionale. Il Virus proveniente dalla Cina, secondo le scoperte recenti, è passato dai pipistrelli ai serpenti, quindi all’uomo. Il primo bacillo individuato nella cittadina di Wuhan, inoltre, risale allo scorso dicembre. Questo è quanto scoperto e pubblicato sul Journal of Medical Virology da Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, e Xingguang Li, delle università di Pechino e Guangxi. In base a questi studi, pare che il periodo di incubazione della malattia si aggiri intorno alle due settimane, come specificato dal National Health Commission cinese. La Commissiona Nazionale per la Sanità Cinese, infine, ha chiarito che il Virus ha colpito 25 province cinesi e che in 13 di queste sono stati registrati 393 casi sospetti. Virus Cina deriva da ... notizie

