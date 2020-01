Unieuro, Rhone Capital esce Cassa in un settore che scricchiola (Di giovedì 23 gennaio 2020) Alla fine Rhone Capital dovrebbe essere uscita ad un prezzo medio di circa 13 euro, dunque in linea o appena sotto i valori attuali, mentre chi come Amundi ha investito nell'Ipo e nel successivo collocamento (è ferma al 5% dall'ottobre 2018 quindi non dovrebbe aver fatto altre operazioni) ha finito col pagare in media poco più di 13 euro. Dire chi tra i due ha fatto l'affare è ardua, ma probabilmente Rhone si muoveva da valutazioni più contenute accettate nel momento in cui entrà nella SDG dei Silvestrini, poi portata a fondersi con la Unieuro dei Farinetti... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

