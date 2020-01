Twitter introduce le reactions ai Messaggi Diretti, il roll out è già iniziato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Twitter ha dato il via al roll out, sia sulla versione web per che le app, di una nuova funzione dedicata ai Messaggi Diretti: le reactions. L'articolo Twitter introduce le reactions ai Messaggi Diretti, il roll out è già iniziato proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

FondaPoliMi : Chiara Colombi introduce il #bootcamp ed il #monitoring programme del progetto @definenetworkeu… - FredMosby_ : RT @see_lallero: Madonna come introduce gli ospiti Raffaella nessuno mai nella vita. - soloversacexme : RT @see_lallero: Madonna come introduce gli ospiti Raffaella nessuno mai nella vita. -