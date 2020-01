Roma, si fingeva uno chef per perseguitare e molestare studentesse: arrestato un 23enne (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si spacciava per un famoso chef e, promettendo posti di lavoro a giovani ragazze, otteneva i loro numeri di telefono. Da quel momento, diventava uno stalker capace di perseguitare senza tregua le sue vittime, spingendosi anche alle molestie sessuali: un 23enne di Roma è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e violenza sessuale. Nell’ordinanza, il giudice Pier Luigi Balestrieri parla di un “soggetto privo di qualsivoglia capacità di autocontrollo”. Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito le mosse del predatore seriale, che cercava le sue vittime soprattutto tra le studentesse universitarie che frequentavano le zone di viale Marconi, Ostiense, Piramide e via del Porto Fluviale. Si presentava come uno chef in grado di offrire lavori ben pagati in ristoranti di lusso, ma in realtà le perseguitava per telefono – nella migliore delle ipotesi – o ... ilfattoquotidiano

