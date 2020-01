Prodi a TPI: “Sconfissi Berlusconi senza una lira girando il paese con un pullman. Oggi il nuovo pullman per parlare a tutti è lo smartphone” (Di giovedì 23 gennaio 2020) . Prodi a TPI: “Sconfissi Berlusconi senza una lira girando il paese con un pullman. Oggi il nuovo pullman per parlare a tutti è lo smartphone” A pochi giorni dalle elezioni del 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna, il direttore di TPI Giulio Gambino ha incontrato nella sua casa in centro a Bologna Romano Prodi, con cui ha parlato delle Sardine, del voto alle regionali, di Salvini e della politica estera dalla Libia all’Iran (qui l’intervista completa). Prodi parla del suo passato da premier, e dice: “Io sconfissi Berlusconi senza una lira, ho girato l’Italia con un un pullman per dialogare con tutti. Oggi il novo pullman sono gli smartphone e i social media. Per questo l’istruzione è fondamentale, dobbiamo ripartire da lì e riattivare la partecipazione civile”. Qui l’intervista integrale . Leggi anche: Il sindaco, il governatore e l’ex ... tpi

