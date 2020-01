Porta a Porta | Bruno Vespa sul caso-Matteo Salvini | Una svista della redazione

A Porta a Porta lo spot elettorale di Salvini durante Juve-Roma - Vespa ammette : “È stata una svista” : Il programma di Bruno Vespa viola le regole della par condicio concede a Matteo Salvini un minuto e mezzo di comizio nell'anteprima andata in onda durante l'intervallo della partita di Coppa Italia. Polemiche da Pd e Italia Viva, che considerano inaccettabile l'accaduto, ma arrivano subito le scuse di Vespa: "Proporrò riequilibrio durante Don Matteo".Continua a leggere

Nuovo coronavirus in Cina : Wuhan e Huanggang in quarantena - “misure imPortanti ed efficaci” : Dopo Wuhan, focolaio dell’epidemia di polmonite che ha colpito la Cina, anche una seconda città nella provincia di Hubei è stata messa in quarantena, per evitare la diffusione del coronavirus: a Huanggang le autorità hanno indetto lo stop dei trasporti pubblici e la chiusura dei luoghi di ritrovo. Ferme le corse degli autobus, anche a lunga percorrenza, e il trasporto su rotaia, chiusi cinema e luoghi pubblici dedicati alla cultura, ...

Antonella Elia - lo sfogo del fidanzato : “La vita le ha Portato via tutto” : Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, si sfoga sul settimanale Chi raccontando il dolore della showgirl, ma anche il suo grande amore. La coppia sogna di sposarsi presto, nel frattempo la Elia è nella casa del Grande Fratello Vip dove si è già fatta notare per il suo carattere forte, ma anche l’enorme fragilità. “Mi sembra talmente piccola che, avendo io un figlio di sei anni, le dico spesso: ‘Mi sembra di avere due ...

Come Porta a Porta e il Tg2 pompano la propaganda di Salvini (a spese nostre) : Il dubbio che la Rai non si stia comPortando in maniera imparziale in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria effettivamente c’è. Tant’è che c’è chi parla apertamente di violazione della par condicio e annunci esposti all’AgCom. La pietra dello scandalo di oggi è lo spot di Porta a Porta andato in onda ieri su Rai 1 durante Juventus-Roma di Coppa Italia. Ma non è tutto, perché ci si mette in mezzo ...

Taylor Swift ti Porta dietro le quinte della sua esibizione agli scorsi MTV VMA - nel trailer del suo documentario : Quello che ti puoi aspettare in "Miss Americana" The post Taylor Swift ti porta dietro le quinte della sua esibizione agli scorsi MTV VMA, nel trailer del suo documentario appeared first on News Mtv Italia.

Porta a Porta : Pd contro la Rai per lo spot pro Salvini a pochi giorni dalle elezioni : Vespa riconosce che il tempo di parola di Salvini è stato maggiore di quello di Zingaretti (che ha condiviso lo spazio con Giorgia Meloni) e di maggiore impatto politico. Proporrò alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni ?domani sera? nello spot di Porta a Porta che andrà durante 'Don Matteo

Samsung è al lavoro per Portare Google Duo nell’app Messaggi : Tramite il data mining di Samsung Messaggi si è scoperto che l'app integrerà presto anche Google Duo L'articolo Samsung è al lavoro per portare Google Duo nell’app Messaggi proviene da TuttoAndroid.

Alla galleria d’arte “Portanova 12” di Bologna : “I figli degli altri” una mostra di Nicola Alessandrini e Lisa Gelli : Il panorama artistico attuale riesce ancora a sorprendere, a contaminarsi, a nutrirsi l’una dell’altro. Nel suo ventre raccoglie artisti di calibro che con le loro opere riescono ancora a stupirci e a farci riflettere. La galleria d’arte PORTANOVA12 Gallery a Bologna, affascinante spazio espositivo a due passi da Piazza Maggiore, riesce a incanalare queste oggettività facendole esprimere senza oscurarle e rendendo l’artista libero di esternare ...

GF Vip - Fernanda Lessa ‘sparita’. E al pubblico non sfugge : “È uscita dalla Porta rossa” : Fernanda Lessa è stata tra i protagonisti della quinta puntata del GF Vip. Dopo gli scontri accesissimi con Antonella Elia, Alfonso Signorini l’ha chiamata in confessionale e raccontato al pubblico la difficile storia della modella brasiliana, che ha un passato da alcolista. “Quando mi sono trasferita a Torino bevevo tre bottiglie di vino al giorno e il punto più basso – ha confessato la 42enne in diretta – l’ho toccato quando ...

Viterbo - ciclista falciato da un Suv sulla Cassia : giovane Portato d’urgenza in ospedale : Un ciclista è stato investito questa mattina a Viterbo, mentre sulla sua bici viaggiava su via Cassia. Si tratta di un giovane, trasportato immediatamente all'ospedale di Belcolle, dov'è tutt'ora ricoverato. Non si hanno informazioni sulle sue attuali condizioni. Il conducente del Suv che l'ha investito si è fermato a prestare soccorso.Continua a leggere

Inter - Politano Porta i soldi per Eriksen e si ragiona sullo scambio Vecino-Allan : L’Inter rimane attivissima sul mercato: Politano a un passo dal Napoli con cui si ragiona anche uno scambio Allan-Vecino Tra oggi e domani ci potrebbe essere l’affondo decisivo e finale per Eriksen. Il motivo? L’Inter conta di racimolare un bel gruzzolo dalla cessione (in prestito con obbligo) di Politano al Napoli e di Gabigol al Flamengo (siamo alle battute finali). Conte avrà l’architetto danese ma non solo. Il ...

Astrologia | Come si comPortano i segni zodiacali quando hanno l’influenza : Scopri Come ogni segno dello zodiaco gestisce l’influenza e quali sono i comportamenti tipici che vengono messi in atto. In questo periodo sta dilagando l’influenza e ciò ha portato più persone a trovarsi costrette a casa tra farmaci e forti emicranie. Un problema che ognuno tende ad affrontare in modo diverso in base al grado […] L'articolo Astrologia | Come si comportano i segni zodiacali quando hanno l’influenza è ...

Juve - Sarri : "Vogliamo Portare CR7 al sesto Pallone d'Oro" : Le parole dell'allenatore dei bianconeri dopo la vittoria sulla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia.

Spot di Salvini nel lancio di Porta a Porta durante l’intervallo della partita - il Pd contro Bruno Vespa : “E lo chiamano servizio pubblico” : Spot di Salvini nel lancio di Porta a Porta durante l’intervallo della partita, il Pd contro Bruno Vespa Il Pd si scaglia contro Bruno Vespa, colpevole, secondo i democratici, di aver permesso a Matteo Salvini di lanciare uno Spot elettorale nel corso del promo di Porta a Porta, in onda durante l’intervallo della partita Juventus-Roma, in onda su Raiuno. La vicenda è avvenuta nella serata di mercoledì 22 gennaio. Al termine del primo ...