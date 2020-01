Piazza Ambrosini, conclusi lavori restauro e pulizia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – “Un bel giardino torna al suo originario splendore. Grazie all’ufficio Decoro di Roma Capitale, Piazza Ambrosini, nel Municipio IV, e’ stata riqualificata e restituita ai cittadini, con interventi di ripristino delle pareti in travertino dei muretti danneggiate e la loro pulizia da scritte vandaliche. La fontana e’ stata pulita e riattivata e il mosaico interno alla Piazza e’ stato restaurato da una professionista. Sono state poi pulite le caditoie e sistemate aiuole, cestini e marciapiedi. Queste buone notizie fanno bene alla citta’ e a chi la vive tutti i giorni. Avanti cosi'”. E’ quanto fa sapere su Facebook l’assessore capitolino ai lavori Pubblici, Linda Meleo. L'articolo Piazza Ambrosini, conclusi lavori restauro e pulizia proviene da RomaDailyNews. romadailynews

