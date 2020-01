Per un anno un uomo per una scommessa vive con un cucchiaio di acciaio nell’esofago (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un uomo cinese per una stupida scommessa ha vissuto per un anno con un cucchiaio nell’esofago. L’uomo però vedendo che la sua vita continuava normalmente e poteva mangiare e bere senza alcun problema ha continuato a tenerselo senza andare da un medico e chiede cosa poteva provocare un oggetto estraneo all’interno del suo corpo. Ad un certo punto dopo una lite e aver ricevuto un pugno al petto l’uomo ha iniziato a sentire forti dolori al torace e così si è deciso di andare dal medico. L’uomo cinese ha raccontato la sua incredibile storia ai medici. Ha detto che era ubriaco perso e aveva scommesso una cifra di denaro con un amico per compiere un gesto incredibile, ingoiare un cucchiaio in acciaio inossidabile. L’uomo avrebbe tenuto il cucchiaio ancora per molto tempo se non avesse avuto dolori lancinanti e difficoltà respiratorie. L’uomo è stato operato allo ... baritalianews

