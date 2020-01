Pechino Express 2020, Max Giusti e Marco Mazzocchi: “Ma quali Gladiatori? Noi andiamo forte negli over 75” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Max Giusti e Marco Mazzocchi sono ‘I Gladiatori’, una delle coppie della nuova edizione di Pechino Express. I due si sono conosciuti durante le puntate di “Quelli che il calcio” a Milano e, da buoni romani in trasferta, hanno fatto immediatamente gruppo diventando grandi amici. Come passeranno l’ultimo giorno in Italia prima della partenza? Cosa mancherà loro di più durante la permanenza in Oriente? Tra Max che vuole provare il free climbing e Mazzocchi che vomita sulle giostre chissa cosa dovremo aspettarci da loro. I #Gladiatori Un po’ di free climbing e qualche "calcio in culo" per superare ogni prova tvzap.kataweb

