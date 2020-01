Paola Di Benedetto GF Vip, il suo fidanzato furioso: “Caz*o ne sai?” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Grande Fratello, Paola Di Benedetto: il duro sfogo del suo fidanzato Paola Di Benedetto, nell’ultimo daytime del GF Vip andato in onda su Canale 5, ha avuto una bella crisi. Il motivo? Ha iniziato a sentire la mancanza del suo fidanzato Federico Rossi di Benji e Fede. Per tale ragione si è sfogata in confessionale, asserendo di sperare lui possa essere orgoglioso di lei. Proprio quest’ultimo, ieri sera, vedendo la sua ragazza così triste, ha voluto farle una bella dedica su instagram. Dedica che ha commosso tutti, tranne una persona che ha preso la palla al balzo per criticare il cantante: “Tante belle parole, poi l’hai tradita…” Un commento che ha fatto infuriare nel vero senso della parola il fidanzato di Paola Di Benedetto, il quale ha voluto rispondere per le rime a questa persona: “Caz*o ne sai? Troppa malignità…Iniziate a pensare a ... lanostratv

VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Paola Di Benedetto nel confessionale piange e il fidanzato Federico Rossi la consola con una bellissima de… - zazoomnews : Gf Vip Paola Di Benedetto in lacrime: il messaggio di Federico Rossi - #Paola #Benedetto #lacrime: #messaggio -