Mortal Kombat 11 - Arriva Joker! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Negli ultimi tempi Warner ha avuto tantissime ragioni per festeggiare, e il destino ha voluto che molte fossero intrecciate con la fortunata storia di Joker. Del resto, si tratta senza ombra di dubbio uno fra i villain più iconici di tutti i tempi: nato dalle chine dei tre padri di Batman, è maturato fumettisticamente nel celebre The Killing Joke di Alan Moore per poi sbocciare sul grande schermo grazie alle interpretazioni di giganti come Nicholson, Ledger e infine Phoenix.L'ultimo tassello del puzzle è l'esordio nei Kombattimenti di un Mortal Kombat 11 che, dopo aver strappato il Terminator T-800 dalle pellicole cinematografiche, si appresta a far ritornare il più celebre nemico dell'uomo pipistrello sul palco più violento del panorama picchiaduro. Non si tratta della prima comparsa del Joker nelle guerre dimensionali di Raiden e Liu Kang: l'esordio risale a Mortal Kombat vs DC

